Meteo, allarme caldo nelle Marche: ecco quali sono le città più roventi oggi e domani

E dopo le allerte meteo, nelle Marche arrivano le prime ondate di calore con l'avvio ufficiale dell'estate estiva. Dopo due mesi con temperature inferiori alla media stagionale, scattano le allerte per il caldo: fino a venerdì in tutta Italia sono infatti previste temperature oltre i 40 gradi e tanta umidità che potrà rendere il caldo insopportabile.

Caldo, le città bollino arancione

In conseguenza dell'arrivo del caldo in 13 città - Ancona, Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona - sono stati resi noti i bollini arancioni che indicano il rischio caldo per la salute della fascia più fragile della popolazione. A prevederlo è il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, da cui emerge che i primi bollini arancioni compariranno già oggi per Bolzano, Campobasso e Perugia, mentre il 22 giugno lieviteranno.

Cosa succede nelle Marche tra oggi (mercoledì 21 giugno) e domani

Nella giornata di oggi, mercoledì 21 giugno, alle 14 le città più calde delle Marche - secondo il bollettino della Protezione civile regionale - risultano essere: Fabriano, dove si arriverà ad una temperatura massima di 33 gradi, Camerino e Osimo con 32 gradi, Ascoli, Montefano e Pesaro (31) e Urbino, Fermo, Jesi e Montemonaco con 30 gradi.

Nelle Marche la giornata più complicata sarà però quella di domani, giovedì 22 giugno. Le temperature saliranno in maniera esponenziale: Fabriano sarà la città più rovente con 36 gradi, seguita da Fermo, Macerata, Osimo e Jesi (35), da Ascoli e Camerino dove si raggiungeranno i 34 gradi.

Urbino si fermerà a 32 gradi, Pesaro, Senigallia e Montefano sfioreranno i 31 gradi mentre si fermeranno a 30 gradi Ancona (31 secondo le fonti del Ministero della salute), Porto Sant'Elpidio e San Benedetto. Ma la temperatura percepita ad Ancona sarà più alta di circa 3 gradi e con l'umidità la situazione diventerà molto più difficile, tanto che il dicastero ha assegnato al capoluogo delle Marche un livello di allerta di tipo 2 per servizi sanitari e sociali.

Le temperature più alte

I valori più alti si registreranno ad Oristano con 40°C; a Carbonia con 37, Fabriano con 36 gradi. Ed è rischio per la salute della popolazione più fragile in 13 città contrassegnate con il bollino arancione. Al di sopra di questo livello, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, c'è solo il bollino rosso (massimo livello di rischio per tutta la popolazione), al di sotto ci sono invece il bollino giallo (pre- allerta per condizioni meteorologiche che possono prevedere un'ondata di calore) e quello verde, che indica l'assenza di rischio per tutta la popolazione.

I consigli

Per difendersi dal caldo il portale del ministero fornisce anche alcuni suggerimenti, evitarel'esposizione al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata e non recarsi nelle zone particolarmente trafficate, non praticare l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Utile per combattere l'afa anche un'alimentazione leggera, mentre a casa si suggerisce di soggiornare nella stanza più fresca. Infine si consiglia di indossare vestiti chiari e leggeri e bere liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè.