ANCONA La temperatura percepita più alta è attesa per domani a Pesaro, quando nel primo pomeriggio si raggiungeranno i 36° C., ma tutte le nove città marchigiane monitorate dalla Protezione civile regionale già da oggi avranno massime tra i 32 e i 34 gradi, con l’eccezione di Urbino, ferma a 29. L’insistere anche sulla nostra regione dell’anticiclone battezzato come Nerone porterà bel tempo, ma anche caldo afoso almeno per altri cinque giorni.



Anziani a rischio



Se ne vedono gli effetti nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore, che già ieri e anche per oggi segnala su tutta la Regione (tranne Macerata) un livello di pericolosità giallo, vale a dire con temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma possono precedere condizioni di rischio.

Già domani l’allerta caldo si innalzerà in tre comuni (Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto ) a un livello arancione, con temperature e condizioni meteo a rischio in particolare per persone anziane e fragili, da tenere in allerta i servizi socio-sanitari.

Le previsioni



Le previsioni del Servizio Agrometeo dell’agenzia Amap annunciano nelle prossime giornate un bel tempo stabile su tutta la regione. L’unico fenomeno previsto è l’afa, dovuta a un graduale aumento delle temperature massime causato dall’accentuazione «del risucchio di correnti calde dall’Africa» che in questo weekend farà incrementare di un altro paio di gradi in media i valori termici rendendo le condizioni più afose.

Per godersi un po’ di fresco bisognerà salire in quota. Nei bollettini meteo della protezione civile regionale le temperature minime più basse sono previste oggi alle ore 5 nella stazione meteo di Monte Bove Sud, sui Sibillini (12°) e domani sempre sul monte Bove e sul monte Prata (14°). Quanto durerà questo caldo? «Aspettiamoci soleggiamento, stabilità diffusa e temperature stabilmente elevate sino al 25 agosto, giorno in cui dovrebbe iniziare l’inversione di rotta».

Per venerdì prossimo, o al massimo nel weekend, è atteso infatti l’avvento di un nuovo ciclone, nominato dai creativi della meteorologia “Poppea”, che dovrebbe portare anche sulla nostra regione piogge, temporali e un repentino calo termico.