L'afa concede una tregua: domani "bollino arancione" in sole due città

ANCONA - Giovedì 27 giugno torrido in tutte le Marche, ma domani, venerdì, andrà già un po' meglio.La protezione civile delle Marche ha diramato il bollettino delle ondate di calore per domani, che assegna soltanto alle città al nord della Regione, Pesaro e Urbino, il bollino arancione. Si tratta del terzo stadio dell'allarme per il caldo ("Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali"). L'aria fresca dei Balcani porterà sollievo ad Ascoli, Ancona, Fabriano, Fermo, Jesi, Senigallia, Macerata e San Benedetto, tutte col bollino giallo. Sabato ulteriore calo termico con bollino verde in tutte le città delle Marche.