L'afa concede una tregua alle Marche, ma da lunedì torna il "bollino arancione"

ANCONA - Il caldo africano concede una tregua alle Marche, ma sarà piuttosto breve. Oggi, sabato 29 giugno, infatti, la protezione civile regionale assegna il "bollino giallo" (il secondo nella scala della gravità, "Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione, ma che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio. Pre-allerta dei servizi sanitari e sociali"), solo ad Urbino. Bollino verde in tutte le altre città.Domani, domenica 30 giugno, il bollino giallo sarà per Urbino, Pesaro, Ancona e Fabriano. Ma già luned' 1 luglio tornerà il bollino arancione (il terzo nella scala di gravità, "Sono previste temperature elevate e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili. Allerta dei servizi sanitari e sociali", assegnato ad Ancona, Pesaro e Urbino. Bollino giallo per tutti gli altri, tranne San Benedetto, verde.