SAN BENEDETTO «Qualcuno mi ha detto: chi te lo fa fare ad occuparsi della Samb? C’è da parte mia un grado di pazzia. Vivremo questa affascinante avventura con orgoglio. Onorare San Benedetto: sarà questo il motto che ci accompagnerà per tutto l’anno». Così ha suonato la carica il presidente della Samb, Vittorio Massi, che ha fatto scoppiare l’entusiasmo nei 1.500 tifosi che sono arrivati ieri sera all’area ex Bocciofila per la presentazione della squadra.

Emozioni, orgoglio e passione

Un mix di emozioni, orgoglio e passionalità nelle parole di Massi che veniva interrotto dai numerosi cori degli ultras che hanno accompagnato tutto l’evento. Massi, sollecitato anche dall’ottimo presentatore dell’evento Luca Sestili, ha acceso una miccia e la piazza ha saputo rispondere con entusiasmo e calore, attraverso gli abbonamenti e le sponsorizzazioni. Tutto così velocemente, tutto così bello. «Voi avete creato la cultura della sambenedettesità - dichiara Massi rivolgendosi ai tifosi festanti - io ho solo smosso gli animi. È bello esserci e dimentichiamo tutto quello che è accaduto negli ultimi anni. Ho solo gettato le fondamenta e con voi tifosi, constato che sono solide. Non finirò di ringraziarvi per i numerosi abbonamenti che avete sottoscritto».

La risposta degli ultras è stata “Combattete per noi” ed il presidente Massi ha replicato «Un applauso a voi. Siete meravigliosi e la città è questo entusiasmo che sapete esprimere». «Un duro lavoro» Alla presentazione della squadra ha partecipato il sindaco Antonio Spazzafumo. «È un sogno che aspettavamo da tanti anni perché era venuto il momento di dire basta alle disgrazie degli ultimi anni – dichiara Spazzafumo -. È stato fatto un lavoro duro, ma volevamo ricreare quel senso di appartenenza dei sambenedettesi». A quel punto gli ultras hanno intonato dei cori per cercare di coprire le parole del sindaco Spazzafumo e tra questi vi è stato quello di dissenso “Non si tocca il Ballarin”. Spazzafumo, dopo un primo momento di i imbarazzo, si è poi ripreso e ha portato avanti il suo discorso. «Capisco la vostra appartenenza al vecchio stadio Ballarin, ma bisogna guardare avanti - dice il sindaco -. Con questa società di Massi, c’è programmazione e quindi arriveranno i risultati». Presente all’evento anche il Ceo di Sideralba Spa, Luigi Rapullino, main sponsor della Samb. «Vogliamo vincere» «Spazzafumo ha fatto un ottimo lavoro tra me e Massi, e ci ha unito ancora di più - afferma Rapullino, che poi si rivolge ai giocatori -. Dovrete moltiplicare le forze per rappresentare San Benedetto: quest’anno vogliamo vincere. Ringrazio Massi che si è preso una grande responsabilità. Gli staremo vicino nei momenti belli e in anche in quelli brutti».