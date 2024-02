SAN BENEDETTO Il Carnevale sambenedettese 2024 ha tolto la maschera. Ieri, nella sala consiliare del comune, l’assessore al turismo Cinzia Campanelli, affiancata dai rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’organizzazione degli eventi (Amici del Carnevale sambenedettese, Circolo dei Portodascolani e Arte Viva), ha presentato il cartellone degli avvenimenti relativi alla festa più colorata dell’anno.

I disagi

Purtroppo, l’assenza ormai cronica dei capannoni dove costruire e rimettere i carri allegorici hanno fatto sì che quest’anno la festa non presenti tutti gli appuntamenti canonici, ma l’importante è che i bambini, veri destinatari di quello che l’assessore Campanelli ha definito “un Carnevale tranquillo”, rivolto a un target familiare, possano divertirsi e giocare in assoluta sicurezza. Si debutta giovedì grasso, 8 febbraio, dalle ore 15, con la tradizionale “Festa dei Bambini” al Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca”, mentre la Piazza del Redentore di Porto d’Ascoli sarà il teatro, sabato 10 febbraio, della festa di Carnevale organizzata dal Circolo dei Portodascolani. Gruppi mascherati, sbandieratori e mangiafuoco sfileranno in parata con l’accompagnamento della banda musicale dalla Caserma Guelfa e la festa durerà per l’intero pomeriggio. Domenica 11 febbraio alle ore 15 inizierà la tradizionale sfilata dei carri allegorici dell’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, che, insieme ad altri tre carri provenienti da Castignano, vivacizzeranno la festa della rotonda Giorgini. Insieme a loro trampolieri, giocolieri, mascotte e animatori, con tanto di Supereroi.

Il tracciato

La sfilata seguirà il percorso tra viale Buozzi, piazza Giorgini, via Milanesi, viale Marinai d’Italia e via Fiscaletti. I due carri, preparati non senza sacrifici dall’associazione “Amici del Carnevale sambenedettese”, verteranno sui temi dell’inquinamento marino e della “benedizione papale” ricevuta dalla locale marineria. Martedì 13 febbraio, sempre alla rotonda Giorgini, si cambia registro, visto che non ci sarà la consueta sfilata dei carri allegorici, ma giochi, animazione e, a partire dalle 17, spazio al concerto dal vivo de “I Pupazzi”. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e a ingresso libero. «Il Carnevale sambenedettese - ha detto l’assessore Cinzia Campanelli - si propone ancora una volta a misura di famiglie. L’amministrazione è da tempo al lavoro – prosegue Campanelli – per individuare uno spazio (si parla da tempo dell’area alle spalle dell’Ipsia in zona Brancadoro n.d.r.) che soddisfi le necessità dei carristi nell’area a est della ferrovia. Vogliamo dare uno spazio stabile per la realizzazione e il rimessaggio dei carri allegorici, conforme a tutte le regole in materia di sicurezza».