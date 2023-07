ROTELLA - Inizia oggi da Rotella la rincorsa delle ragazze marchigiane al titolo di Miss Italia. L’agenzia Pai di San Benedetto, da decenni esclusivista del marchio per le regioni Marche e Abruzzo, debutta con le serate di selezione da piazza Europa. La serata di selezione prevede la sfilata delle concorrenti in tre momenti differenti: il primo in abiti personali, scelti direttamente dalle ragazze stesse, il secondo in costume da bagno e il terzo con il body istituzionale di Miss Italia. Al termine, dunque, verrà eletta la vincitrice della selezione di Rotella.

Nel corso della serata, inoltre, sarà protagonista anche la musica, abbinata in questo caso alla bellezza, visto che si esibirà la cantautrice di Altidona Emanuela Reviezzo, che proporrà alcuni suoi cavalli di battaglia, oltre che il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Atlantide”, appena uscito su tutte le principali piattaforme musicali. Le ragazze che volessero prendere parte alle prossime selezioni locali (per il nostro territorio le tappe già in calendario sono quelle di Petritoli, Roccafluvione, Pedaso e Force) dovranno iscriversi sul sito www.missitalia.it e seguire le istruzioni che troveranno scritte. Successivamente saranno contattate dal personale dell’agenzia Pai per le modalità di rito.