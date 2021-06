Bambino tenuto male in braccio e abbinamento dei costumi: quante critiche per Emily Ratajkowski

Una pioggia di critiche. Sia per il modo di tenere in braccio in bambino sia per l'abbinamento del suo costume con quello del piccolo. Che è successo? Poco prima del suo 30esimo compleanno, la modella e neomamma Emily Ratajkowski, ha pubblicato una serie di scatti su Instagram con il suo primogenito, nato tre mesi fa, Sylvester Apollo Bear.

lcuni follower hanno criticato il modo di tenere in braccio il bambino, tra i più duri con l'influencer uno dei giudici della tv più famosi del mondo, il giornalista Piers Morgan. Ma non è finita qui perchè tra i commenti ci sono anche tante contestazioni al costume praticamente uguale a quello del piccolo.

Ultimo aggiornamento: 16:49

