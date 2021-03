Wanda Nara, con lo scatto hot in costume conquista i social: «Mare o montagna?»

Wanda Nara con lo scatto in costume conquista i social. Wanda Nara, moglie dell’attaccante del PSG Mauro Icardi, non dimentica i suoi follower e gli regala uno scatto hot in costume.

WANDA NARA E LO SCATTO HOT IN COSTUME

Sdraiata con un costume due pezzi in acque cristalline, mentre mette in mostra il suo lato B, Wanda Nara scrive nella didascalia ai suoi follower: “Ne avevo proprio bisogno… vuoi siete per la spiaggia o la montagna?”. Dal canto loro i fan di Wanda Nara l’hanno contraccambiata inondandola di like e di commenti positivi per le sue forme, belle come sempre, mostrate sul social.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Wanda Nara (Instagram) GLI SCATTI Wanda Nara, su Instagram la foto senza slip a Parigi: scandalo alla...

Recentemente Wanda Nara ha fatto parlare di se, sempre per via del suo profilo Instagram. Sul social, il giorno di San Valentino, a fianco di una sua foto con una torta ha scritto: “San Valentino è... Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini milanesi preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita ... o semplicemente scendere in cucina all'alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ha voglia) preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio ... ed essere la migliore a letto ... compra tutto il resto con la sua carta ... ti amo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA