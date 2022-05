Si ribalta con il trattore, un agricoltore di 51 anni trasportato in gravi condizioni in eliambulanza all'ospedale di Torrette

ROTELLA - Grave incidente in campagna nella frazione Castel di Croce ricadente nel comune di Rotella. Un agricoltore di 51 anni infatti è rimasto ferito in seguito al ribaltamento del trattore che stava conducendo. era infatti in un punto impervio e il trattore, molto probabilmente ha perso aderenza al terreno. Solamente per un miracolo l'agricoltore non è rimasto schiacciato dal mezzo ma ha comunque riportato delle ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 che hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Quest'ultima ha poi provveduto al trasporto dell'agricoltore all'ospedale di Torrette.

