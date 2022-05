Si schianta con la motocicletta contro una parete rocciosa sulla strada Salaria, muore a 64 anni

ACQUASANTA - Incidente mortale questa mattina sulla strada Salaria nel tratto fra Quintodecimo e Acquasanta terme. La vittima è un motociclista di 64 anni di Maltignano. Il motociclista stava viaggiando in direzione di Ascoli, proveniente dall'entroterra dei monti Sibillini; per cause sulle quali stanno compiendo accertamenti i carabinieri,

dopo aver affrontato una curva ha perso il controllo della moto e si è schiantato violentemente contro una parete rocciosa, perdendo la vita sul colpo. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 14:04

