Aggredita nella notte: un uomo le spacca il telefono e la prende per i capelli, carabinieri e ambulanza piombano alla Montagnola

ANCONA - Aggressione nella scorsa notte all'incrocio tra via Torresi e via della Montagnola ad Ancona. Intorno alle due e mezzo il 118 ha fatto intervenire un'ambulanza della Croce Gialla per soccorrere una donna di 30 anni, che raccontava di essere stata aggredita da un uomo che le ha rotto il telefono e l'ha presa per i capelli. La giovane, dolorante e impaurita, è stata portata al pronto soccorso di Torrette in codice verde. Sull'aggressione indagano i carabinieri.

