Brutale pestaggio nella notte agli Archi: 19enne al Pronto soccorso, aggressori in fuga

ANCONA - Notte di paura in via Vasari zona Archi ad Ancona dove un somalo di 18 anni è stato picchiato da un gruppo di persone. Ad allertare il 112 ci hanno pensato alcuni residenti della zona che non hanno potuto fare a meno di udire urla e grida provenienti dalla strada: il giovane per cause non meglio precisate è stato raggiunto da una serie di calci e pugni. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Medicato in strada il somalo ha poi accettato di essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. In via Vasari era presente anche una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri subito intervenuta per cercare di sedare questo parapiglia ma all’arrivo dei militari gli aggressori hanno preferito far perdere le proprie tracce.

