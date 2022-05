Si schianta con lo scooter e insiste per controllarlo prima di andare all'ospedale. I carabinieri si insospettiscono e trovano un panetto di droga

ANCONA - Nella tarda serata di ieri, la pattuglia dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Ancona in servizio di controllo in via Varano è stata allertata da alcuni automobilisti che segnalavano la presenza di uno scooter uscito fuori strada. La pattuglia ha avuto così modo di constatare che sul ciglio dell’asfalto c'era un giovane che aveva perso il controllo del proprio scooter finendo fuori strada. Quest’ultimo era in forte stato di choc e di agitazione, nonché aveva riportato numeroso escoriazioni in tutto il corpo.



Presi i primi contatti con il giovane, interveniva sul posto anche il 118 che trasportava il ragazzo presso il Pronto soccorso dell’Ospedale Torrette per le cure del caso. Fino all’ultimo secondo prima di salire a bordo dell’ambulanza, il ragazzo ripeteva insistentemente e con agitazione di voler verificare le condizioni del proprio scooter perché vi era particolarmente legato. Difatti, questo particolare ha insospettito ancor di più la pattuglia dei carabinieri che ispezionava il motociclo e, con stupore, rinveniva e sequestrava un panetto di hashish din un etto e due ulteriori bustine contenenti una piccola quantità di marijuana.





I militari estendevano la perquisizione anche presso l’abitazione del giovane e rinvenivano una ulteriore bustina di hashish e due bilancini di precisione. Il ragazzo, dimesso dopo poche ore dall’ospedale, è stato denunciato.

