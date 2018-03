Grave un agricoltore ferito alle gambe mentre lavora con la fresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPATRANSONE - È stata allertata l’eliambulanza per un agricoltore sessantenne che si è ferito alle gambe a Ripatransone era alle prese con una fesa. È accaduto poco prima delle 15. Sul posto sono stati chiamati immediatamente i sanitari del 118 e sono arrivate tre ambulanze. Con loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione ripana. L’uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato caricato a bordo di Icaro e trasportato all’ospedale regionale Torrette di Ancona.