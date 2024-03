ASCOLI A fronte di circa mille residenti ritardatari che non hanno risposto all’appello per il rinnovo dei permessi per transito e sosta in centro e a Campo Parignano, l’Arengo, d’accordo con la Saba ha deciso di prorogare la scadenza, fissata per ieri, fino al prossimo 16 marzo. Rispetto ad un numero complessivo di circa 5mila autorizzazioni concesse lo scorso anno, in linea anche con gli anni precedenti, quest’anno si è arrivati alla conclusione del periodo concesso per il rinnovo con un saldo negativo di circa mille potenziali richiedenti. Pertanto l’amministrazione comunale, anche per cercare anche di evitare assembramenti nei prossimi giorni negli uffici della Saba al parcheggio di Torricella, ha deciso di fissare la nuova scadenza, concedendo almeno un paio di settimane in più. Nel frattempo, l’Arengo ha annunciato che è possibile anche richiedere online, sul sito dell’ente, il rilascio dei “permessi rosa” attraverso i quali si intende agevolare la sosta veicolare, all’interno di appositi stalli colorati, per l’appunto, di rosa, alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini di età non superiore a due anni. Gli stalli rosa sono attualmente presenti in via Angelini 143, viale Federici 93, circonvallazione nord ex Gil, piazza Immacolata, via San Serafino da Montegranaro 12, via degli Iris, via III ottobre 4, via Napoli 135 e viale della Repubblica all’altezza del Palzzzo della Questura. Sul sito del Comune di Ascoli è indicata la documentazione da allegare per poter richiedere questi nuovi “permessi rosa”.