OFFIDA - Ladri ancora in azione nelle abitazioni di Offida, questa volta in contrada Tesino. È successo giovedì pomeriggio, intorno alle 18,30. L’abitazione presa di mira, è quella del geometra Alberto Premici noto anche come egregio membro della “Congrega del Ciorpento”.

Alcuni malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario e della sua famiglia, dopo aver divelto una persiana in ferro nel portico del villino, sono entrati nell'appartamento e hanno rubato diversi monili e oggetti, mettendo a soqquadro tutti gli ambienti.

Il proprietario, sopraggiunto poco dopo dal ritorno del suo studio tecnico, motivo della probabile fuga dei ladri che già avevano accumulato parte del bottino, ha solo potuto constatare l'avvenuto furto in casa e avvisare le forze dell'ordine per gli accertamenti e il sopralluogo di rito. In contrada Tesino sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione offidana.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori e, al momento, non si conoscono, con esattezza, l’entità del furto e i danni all’abitazione. Ancora un furto, dunque, a distanza di pochi giorni da altri avvenuti in assenza dei proprietari. Tanta sicumera nell’effettuare i colpi nelle abitazioni da parte dei ladri invita a riflettere. A tal proposito, il geometra Alberto Premici, vittima del furto, avverte: «E’ bene rendere noto questi avvenimenti ai delinquenti di zona e magari ci lasciano, e mi lasciano, in pace per un po». Altri furti, nei giorni scorsi, sono stati messi a segno in altri centri della vallata del Tronto e nella periferia (Monticelli) del capoluogo.