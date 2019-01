Ubriaca abbatte il palo in mezzo alla rotatoria: addio alla patente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - E' finita con l'auto al centro della rotatoria abbattendo il palo che si trova al centro. E' accaduto nella notte lungo la Salaria, alle porte di Centobuchi. La donna, una trentenne, che era al volante della Panda, ha infatti perso il controllo del mezzo che è letteralmente piombato sulla struttura. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco della caserma di San Benedetto che hanno messo in sicurezza la situazione e supportato la pattuglia della polizia stradale di Ascoli intervenuta anche al fine di verificare le condizioni dell'automobilista. La trentenne non ha riportato particolari conseguenze fisiche e non è stato necessario l'intervento del 118 ma l'esame dell'etilometro alla quale l'hanno sottoposta gli agenti ha dato esito positivo. Aveva bevuto prima di mettersi alla guida dell'utilitaria e le è stata ritirata la patente seduta stante.