Urta un'auto e scappa, ma i vigili trovano un frammento e incastrano il pirata dal carrozziere

MONTEPRANDONE - Urta un'auto e fugge ma le immagini delle videosorgvelianza e un pezzo della sua auto inchiodano il pirata alle sue responsabiltà.

La Polizia Locale di Monteprandone è riuscita a rintracciare il conducente di un auto che, nelle prime ore di sabato 17 ottobre in via Truento a Centobuchi, si è schiantato contro un mezzo in sosta ed è fuggito.

A seguito della denuncia da parte del proprietario del mezzo tamponato, sono scattate immediatamente le ricerche da parte degli agenti anche attraverso il nostro sistema di videosorveglianza.

Un lavoro meticoloso che, attraverso qualche frammento di faro ritrovato sul luogo del sinistro, li ha portati a rintracciare l’automobile presso un carrozziere della zona e a risalire all’autore del sinistro.

A quest’ultimo, una volta valutata la gravità del fatto, potrà essere comminata una sanzione da euro 303 a 1.210 euro e decurtati fino a 10 punti dalla patente.

