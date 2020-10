Si schianta con lo scooter contro le auto in sosta dopo l'urto con un autocarro: è grave

FANO - Scontro fra un autocarro e una motocicletta, ieri intorno a mezzogiorno in viale Primo Maggio a Fano: gravi lesioni per il centauro, un sessantenne pesarese, che a causa dell’urto è stato scaraventato verso l’altro lato della strada, finendo il terrificante volo contro un’autovettura in sosta.

Il ferito è stato poi prelevato dall’eliambulanza, che l’ha trasportato agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona.

La dinamica dell’incidente stradale è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta con tre pattuglie. Per fare ulteriore chiarezza sul drammatico episodio sono state acquisite immagini dal sistema di video-sorveglianza di un istituto bancario, che si affaccia sulla zona dell’urto.

È stato accertato che la motocicletta proveniva da Pesaro ed era diretta verso Sud, quando si è scontrata contro l’autocarro, condotto da un diciottenne fermano. Illeso il giovane autista del veicolo, è invece andata assai peggio al sessantenne pesarese in sella alla motocicletta, che ha riportato serie lesioni sia a causa della botta violenta sia per la rovinosa caduta sull’asfalto. Il motociclista è stato assistito dal personale del servizio 118, che si è preso cura di lui fino all’arrivo dell’eliambulanza. I medici dell’ospedale dorico non si sono pronunciati sui tempi di guarigione del sessantenne pesarese, la prognosi era quindi riservata.

Una pattuglia della polizia locale ha effettuato i rilievi di legge, mentre le altre due si sono occupate di regolare il traffico, a quell’ora già intenso sulla statale Adriatica (viale Primo Maggio è un tratto urbano della nazionale). Fisiologici i rallentamenti seguiti all’incidente. Nel giro di 5 giorni, un altro schianto con pesanti conseguenze per il motociclista coinvolto. Giovedì scorso un centauro fanese di 44 anni era stato a sua volta trasportato al Torrette di Ancona, dopo avere urtato un’automobile ferma alle strisce pedonali sulla Flaminia a Rosciano. Ferito anche il figlio ventunenne, in sella con lui sullo scooterone.

