Educatrice positiva al Covid: quarantena e tamponi per dieci lattanti e colleghe, chiuso l'asilo

JESI - Educatrice positica al coronavirus: chiuso oggi e domani un asilo, quarantena e tamponi per dieci bebè della sezione lattanti.

LEGGI ANCHE:

Acquaroli e l'ordinanza: didattica a distanza al 50% alle superiori. Ma la stretta sulla scuola non basta, ecco le altre 7 cose da fare subito

Coronavirus, sono 321 nuovi positivi nelle Marche, battuto il record di marzo. Infetto un tampone su 5/ I numeri del contagio regione per regione

Lo ha disposto ieri sera il Comune di Jesi per l'asilo nido "Oscar Romero",. L'educatrice risultata contagiata lavora nella sezione lattanti: per una decina di loro e per altre educatrici è stata decretata la quarantena e tutti saranno sottoposti a tamponi. Tra oggi e domani il Comune ha disposto la sanificazione non solo della sezione lattanti, ma dell'intera struttura che ospita l'asilo nido. Il servizio per le altre due sezioni riprenderà lunedì prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA