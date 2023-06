Monteprandone, auto nella scarpata: ferita una coppia di 25enni, lei è grave. Arriva l'eliambulanza

MONTEPRANDONE - Un grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5,30 a Monteprandone: una coppia di 25enni è finita all'ospedale.

È avvenuto in localita Santa Maria delle Grazie, sulla strada provinciale 54 che collega Monteprandone a Centobuchi e alla Salaria. Una Lancia Ypsilon con due ragazzi a bordo è infatti finita fuori strada precipitando in una scarpata per oltre sei metri. A bordo c’erano due giovani, un ragazzo e una ragazza. Entrambi sono stati ricoverati in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona. La più grave è la ragazza di 25 anni.