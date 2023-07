Monteprandone, ragazza in prognosi riservata: polemiche per il video ​dello schianto postato sui social

MONTEPRANDONE - Il video dell'incidente gira sui social: proteste e polemiche in Umbria per lo schianto avvenuto lo scorso 4 luglio lungo la superstrada Ascoli-Mare tra un'auto e un mezzo pesante, nel Comune di Monteprandone.

Quel giorno, intorno alle 16,30, l'auto condotta dalla ragazza umbra si scontrò con un camion: lei era stato portata dall'eliambulanza in prognosi riservata all'ospedale di Torrette, altri occupanti dell'auto erano rimasti feriti in modo più lieve. Ora la ragazza è stata dichiarata fuori pericolo, ma resta comunque in prognosi riservata. Nel frattempo, però, sta sollevando proteste e polemiche, soprattutto in Umbria, il video girato da un passante sul luogo dell'incidente e condiviso sui social.

