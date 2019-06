Energia elettrica a scrocco Il loro contatore agganciato a quello del condominio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEPRANDONE - Il giudice Barbara Pomponi ha inflitto una condanna ad un anno di reclusione ad una coppia, assistita dall’avvocato Alessandro Angelozzi, la quale aveva architettato un furto di energia elettrica a danno del condominio di Monteprandone dove i due erano andati a vivere da qualche tempo. Entrambi erano finiti nelle maglie della giustizia qualche anno fa poichè trovati in possesso di cinque chilogrammi di cocaina e di conseguenza vennero arrestati. Una volta usciti di prigione i due sono andati ad abitare in una palazzina di Monteprandone. E’ accaduto che il capo condomino, nel controllare le bollette della luce, aveva rilevato che da quando i due erano andati ad abitare nella palazzina gli importi delle fatture dell’energia elettrica erano salite alle stelle. L’amministratore notò che il contatore della coppia era stato collegato con quelloe generale. Spiegato così il motivo dell’eccessivo consumo di luce elettrica. Ma per architettare il raggiro ci sarebbe voluta la competenza di una persona che se ne intendesse di collegamenti dei cavi. Per cui le indagini sono state estese per individuare, eventualmente, se ci sia stato o no l’intervento di un complice.