Ascoli, senza energia elettrica dalle 8.30 alle 15. Vietato prendere ascensori. Ecco quando e dove

ASCOLI - Senza energia elettrica dalle 8.30 alle 15. Vietato prendere ascensori. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, nell’ambito del piano dei lavori di rifacimento post-sisma, venerdì 21 aprile effettuerà un intervento sugli impianti situati nel centro storico di Ascoli Piceno. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 21 aprile dalle ore 8:30 alle ore 15. I clienti sono stati già informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Di seguito le vie interessati ai lavori (non sono riportati i numeri civici): piazza della Viola, corso Mazzini, piazza Arringo, corso Vittorio, via Bonaparte, via Mercantini.

Come fare segnalazioni

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm