Accoltella la madre dopo furibonda lite Ragazzina di 14 anni denunciata

MONTEPRANDONE – Grave fatto di sangue nella notte a Monteprandone dove una ragazzina di 14 anni dopo una lite con la madre ha perso un coltello e l'ha ferita. Sulle cause di quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di San Benedetto intervenuti sul posto. Le ferite inflitte per fortuna non sono gravi e la mamma se la caverà con una decina di giorni di prognosi. L’aggressione è avvenuta intorno alle tre di oggi. La donna è stata soccorsa dall’ambulanza inviata dal 118 dell’ospedale di San Benedetto. La ragazza ha ammesso la propria responsabilità ai carabinieri ed è stata denunciata.