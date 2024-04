MONTEMARCIANO Denunciato dai carabinieri un 54enne residente a Montemarciano che sabato notte ha minacciato una persona, brandendo un coltello, in un parcheggio nei pressi della Statale di Marina. Scene da brividi quelle scorte dai residenti che, svegliati dalle urla, si sono affacciati alla finestra notando il 54enne mentre litigava con un altro uomo, impugnava un coltello e gli urlava contro con tono minaccioso.



Il parapiglia

Altre persone sono poi intervenute, per disarmarlo, e ne è scaturito un parapiglia. Dalle parole sono passati alle mani. Nessuno, però, è finito all’ospedale. I carabinieri sono stati chiamati per la rissa ma il loro tempestivo intervento ha permesso di evitare il peggio. Il gruppo si è sparpagliato e il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato prima disarmato poi denunciato. «Non se ne può più – sbottano i residenti – questo tratto di Marina è diventato il Bronx. Il sabato notte è impossibile dormire. Abbiamo paura anche ad uscire di casa la sera». La discussione è iniziata nel piazzale Magellano che confina con la Statale, è proseguita verso il sottopassaggio, poi i litiganti sono tornati indietro. Non è chiaro il motivo per cui si sono accapigliati. Nemmeno i militari intervenuti sono riusciti ad appurare con esattezza cosa abbia scatenato la reazione del denunciato, che ha poi innescato la rissa. Per loro si tratta di generici futili motivi. Il tempismo delle pattuglie dei militari della Compagnia di Senigallia, guidata dal capitano Felicia Basilicata, hanno evitato che qualcuno potesse davvero farsi male visto che il 54enne si trovava in possesso di un coltello che avrebbe anche potuto utilizzare per ferire qualcuno dei presenti. Un rischio scongiurato dal tempismo dei carabinieri e dalla collaborazione dei cittadini che hanno prontamente chiamato il 112, segnalando cosa stava accadendo in strada. Vista la gravità dello scenario descritto sono state inviate due pattuglie, riuscite in fretta a riportare la calma.