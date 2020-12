Tragedia sul lavoro, il tetto gli crolla sotto i piedi: precipita e muore operaio di 44 anni

MONSAMPOLO -Tragico incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile a Monsampolo. A perdere la vita un uomo di 44 anni originario del maceratese che era intento sopra un tetto a smantellare una copertura. Ad un certo punto sotto i suoi piedi il soffitto è crollato e l'uomo è finito a terra colpito anche da calcinacci e materiali. Immediato il soccorso ma per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri, i vigili del fuoco e gli esperti dell'Ufficio del lavoro che stanno esenguendo i primi rilievi del caso mentre tutta l'area per il momento è stata isolata.

