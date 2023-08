Nove lanci per domare l'incendio boschivo: bruciata una superficie di un ettaro e mezzo

MASSIGNANO - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 11 di questa mattina in contrada Santa Giuliana a Massignano per un incendio boschivo. Sul posto 2 squadre VVF AIB (Anti Incendio Boschivo) e il DOS VVF (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) in convenzione con la Regione Marche e una squadra da San Benedetto del Tronto.

E' giunto sul posto anche l’elicottero dedicato all’antincendio boschivo regionale che ha effettuato 9 lanci di acqua. L’incendio è attualmente in fase di bonifica, la superficie bruciata è di circa 1,5 ettari.