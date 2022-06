Caduto da un tetto, la morte di Manuel Tassi causata da un incidente

SAN BENEDETTO Sarà eseguita una ricognozione cadaverica, questa mattina, sul corpo di Manuel Tassi, il trentaseienne morto nel tardo pomeriggio di lunedì dopo essere caduto dal tetto di una piccola struttura abbandonata che si trova di fronte alla clinica villa Anna, all’appendice meridionale di via Toscana. Per gli agenti del commissariato, che lavorano per ricostruire la vicenda, si è trattato di un incidente. Il trentaseienne, era profondamente nervoso e turbato cosa cho potrebbe aver contribuito alla disattenzione che ha portato alla rovinosa caduta. Un volo da un’altezza non eccessiva ma terminato nel peggiore dei modi. L’impatto con il suolo è avvenuto con il capo e probabilmente quel trauma riportato nell’urto si è rivelato fatale.

Escluso il coinvolgimento di altre persone

La salma, che attualmente si trova all’ obitorio è a disposizione della Procura delle Repubblica di Ascoli che non ha disposto l’ autopsia ma una ricognizione cadaverica. Si esclude il coinvolgimento di qualsiasi altra persona. Tassi attualmente non lavorava ma era stato impegnato come barista in uno stabilimento balneare della Riviera, prima ancora come muratore in un’azienda di Ancona. Ad aiutare la polizia nella ricostruzione dell’episodio sono stati numerosi testimoni. In molti hanno riferito di aver notato l’uomo correre prima sulla strada e poi saltare sopra il tetto dell’ abitazione. Altri lo hanno visto cadere. Non è escluso che l’uomo volesse saltare e atterrare sulle gambe ma potrebbe essere inciampato prima. Il punto del tetto in cui il trentaseienne è caduto è infatti caratterizzato dalla presenza di tegole pericolanti e questo potrebbe avergli impedito di muoversi come avrebbe voluto. Da qui la rovinosa caduta nell’area, recintata, che si trova a Nord della piccola struttura.

