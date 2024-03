ASCOLI Aveva convinto una donna farsi versare quasi 7mila e 500 euro per scongiurare i pericoli in quanto era vittima di una fattura. Una cartomante di 50 anni, residente nel nord d’Italia è finita a processo davanti alla giudice Domizia Proietti del Tribunale di Ascoli perchè accusata di truffa aggravata e minacce nei confronti di una sessantenne ascolana. Nel corso dell’udienza la donna, assistita dal suo avvocato di fiducia Alessandro Angelozzi, si è costituita parte civile, ha riferito davanti al giudice che, nel 2020, si era iscritta al gruppo Facebook “Cartomanti seri” e aveva seguito una diretta della cartomante. Era stai poi quest’ultima a contattarla in privato e, almeno inizialmente, aveva richiesto il versamento di 50 euro per ascoltare le problematiche della donna. La sessantenne ascolana aveva dunque versato la somma richiesta su una carta postepay intestata alla cartomante. Con il passare del tempo le richieste si fecero sempre più insistenti e anche più esose. La donna ha anche raccontato che un giorno, seguendo le disposizioni della cartomante, aveva sistemato all’interno della sua abitazione alcune candele che poi provocarono un principio di incendio. E, allora, per combattere il maleficio, continuò ad assecondare le richieste della maga e a versare le somme richieste. Ad un certo punto però, la donna decise di dire basta e a questo punto la cartomante avrebbe iniziato a minacciarla dicendo che avrebbe fatto del male a lei e al figlio se avesse sporto denuncia.

l