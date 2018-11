Tutti dalla cartomante e il tarocco alla fine diventa un drink

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tutti in coda dalla cartomante ma per sapere cosa? Diventerò ricco? Mi tradirà? Sono le domande ricorrenti di chi vuole farsi leggere le carte. Curiosità che, vista la richiesta, hanno indotto il bar pasticceria Mindol, su viale Leopardi, a creare gli aperitivi con tarocchi. Gli uomini sono più interessati a conoscere la situazione finanziaria. Le donne invece la sfera sentimentale.«Da bambina mi sono accorta di percepire molto più dei miei coetanei – racconta Elisa la cartomante -. Potrei dire di possedere un forte intuito ma è qualcosa di più. Un dono. Le mie zie hanno tutte dei poteri differenti: chi legge la mano, chi toglie il malocchio e infine la cartomanzia. Non ne parlano liberamente, è sempre stato un mistero. Mia madre legge gli “Arcani maggiori” e da bambina toccavo sempre i suoi tarocchi, mi affascinavano. Sentivo che stavano già comunicando con me. Circa dieci anni fa comprai il mio primo mazzo di tarocchi in una libreria esoterica di Roma».«Nel corso degli anni – prosegue Elisa - mi specializzai consultando altre cartomanti, così affinai l’arte, carpendo piccoli segreti». Molti si avvicinano con curiosità. «Sono prettamente le donne a farsi leggere le carte – spiega - e le domande che mi rivolgono riguardano l’amore che è poi il motore delle carte. Gli uomini invece, inizialmente, chiedono se diventeranno ricchi ma poi si sciolgono e anche loro chiedono dell’amore». La titolare del locale ricorda però che deve essere preso come un gioco.«Tutto è nato perché Elisa mi ha fatto ricredere sui tarocchi – racconta Mirjana Milenkoska -. Non credevo a queste cose ma lei ha indovinato molti aspetti della mia vita e da lì, entusiasta, l’ho proposto alle mie clienti. Ovviamente è un gioco e bisogna prenderlo come tale per passare una serata alternativa divertendosi». Non solo nella settimana di Halloween perché le “strega” da Mindol ha un appuntamento fisso tutti i venerdì per dalle 18 in poi.