Raid dei ladri nelle case di Santa Lucia: tanti danni spariscono computer e tv

SAN BENEDETTO - I ladri sembrano aver preso di mira la zona di Santa Lucia, nell’area collinare nella zona a Sud del centro cittadino sambenedettese. Nel giro di pochi giorni, tra via Santa Lucia e via Santa Cecilia, si sono infatti registrate almeno tre azioni ladresche. Due sono andate a buon fine, una no ma, a quanto si apprende, in un caso i ladri hanno agito mentre alcune persone erano in casa.

Tanti i danni

Nei due colpi andati a segno il bottino non è stato dei più ricchi. I malviventi hanno portato via computer, dispositivi multimediali e qualche contante trovato in casa. Nel terzo colpo, quello andato a vuoto, hanno fatto solo danni ma, durante l’azione, sono probabilmente stati disturbati da qualcosa che li ha convinti a desistere e ad allontanarsi dall’abitazione. E nel quartiere ora c’è preoccupazione dal momento che si teme che i banditi possano tornare a visitare altre case. Quella in questione è infatti una zona residenziale dove sono presenti molte case singole, villette o piccoli condomini. Una zona tranquilla che ora sta vivendo con ansia queste notizie di furti che sono spesso traumatizzanti non tanto per quello che viene rubato quanto per la violazione dell’intimità domestica da parte di estranei malintenzionati.

Indaga la polizia

Sui due casi andati a buon fine sta indagando il commissariato di San Benedetto mentre i carabinieri sono al lavoro sulle persone che hanno tentato il furto senza riuscire a prendere nulla. È molto probabile che possa trattarsi delle stesse persone. Di sicuro soggetti senza scrupoli che non si stanno facendo alcun problema nel colpire e che, probabilmente, hanno poco o nulla da perdere nel caso in cui dovessero venire scoperti. Da tempo, in quella zona, non si registravano simili episodi. Alcuni anni fa si era verificato un caso abbastanza eclatante: quello di una donna che si ritrovò, nella propria abitazione, a tu per tu con il ladro che si lanciò dalla finestra. Poi, per tutto questo tempo, non è accaduto nulla di preoccupante fino a questi ultimi giorni. Questa ondata di furti arriva contemporaneamente al ritorno in attività dei ladri d’auto.

Ladri d’auto

Nel giro di poche ore si sono infatti verificati due furti, quello di un’auto in via Bernini a Grottammare e quello di uno scooter nella zona di via Marsala a San Benedetto. Nella notte tra domenica e lunedì è infatti sparita una Volkswagen Polo bianca che si trovava parcheggiata lungo la Statale a Grottammare, nella zona a ridosso dell’intersezione con via Galilei. L’auto, parcheggiata nella giornata di domenica, lunedì mattina non era più al suo posto. Qualcuno nottetempo era riuscito ad entrare, manomettere la centralina che gestisce l’impianto elettronico e i dispositivi di sicurezza del veicolo, e si è quindi allontanato al volante della macchina appena rubata.



