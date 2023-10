San Benedetto, incendio sul tetto dell'asilo di via Manzoni: in fiamme l'impianto fotovoltaico, da verificare la stabilità dell'edificio

SAN BENEDETTO - Intorno alle 13,30 i vigili del fuoco sono intervenuti in una struttura scolastica cittadina, l'asilo di via Manzoni, per l’incendio che ha coinvolto 14 pannelli fotovoltaici installati sul tetto.

Staccate le stringhe

I pompieri con getti di acqua frazionata hanno circoscritto le fiamme successivamente estinte. Quindi si è provveduto a staccare le stringhe degli stessi pannelli ed i cavi di collegamento all’inverter. In corso la verifica di stabilità dell’edificio.