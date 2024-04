ASCOLI Nuova accoglienza per chi approda nelle Cento Torri. Il sindaco Marco Fioravanti con i gestori di Integra e Picchio e il direttore dei musei civici, Stefano Papetti, hanno presentato ieri il rinnovato punto informativo, all’interno della Sala dei Mercatori di Palazzo comunale in piazza Arringo. Si tratta del nuovo volto di una struttura che, nei servizi e negli spazi, andrà a migliorare la ricezione dei turisti.

Servizi e gadget

«In questi anni abbiamo molto investito sull’accoglienza e contiamo che vada sempre meglio grazie alle recensioni degli ospiti e al passaparola» ha detto Fioravanti, illustrando le novità: dal touch screen all’oggettistica, dalle magliette alle creazioni orafe ispirate alle opere museali cittadine, per concludere con le audio guide interattive. «Le cifre dei visitatori sono dalla nostra parte: nei primi tre mesi del 2024 abbiamo triplicato le presenze rispetto allo stesso periodo del 2023» ha rivelato Papetti, spiegando che i biglietti staccati per i cinque musei sono stati finora 6.572 unità, rispetto ai 2.692 dell’inizio del 2023.

Punto informativo

Il rinnovato Punto di informazioni turistiche che funge anche da biglietteria della pinacoteca e bookshop di Ascoli Musei, vede lo spazio ristrutturato, arricchito da gigantografie che coinvolgono il turista in un’esperienza visiva e conoscitiva di grande suggestione. Oltre agli schermi, la presenza dei totem interattivi fornirà informazioni in modo immediato, offrendo un percorso virtuale tra le bellezze del centro. Fondamentale, la presenza degli operatori museali, preparati ad accogliere italiani e stranieri che arrivano in città tutto l’anno. Inoltre, la gestione Ascoli Musei ha creato una sezione bookshop che propone prodotti originali come l’essenza Crivelli’s flavour, un’art collection candle, le soap experience al basilico, i bulbi di giglio dell’Annunciazione di Guido Reni, mug e borracce termiche coordinate. Nella nuova area è inoltre esposta la riproduzione a grandezza naturale realizzata dalla National Gallery dell’opera più celebre di Crivelli, l’Annunciazione, oggi conservata nel museo londinese.