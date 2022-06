Una nuova vita per il Mic con i fondi del ministero: ecco l'obiettivo del sindaco Piergallini

GROTTAMMARE - Grottammare partecipa al bando per i fondi a sostegno delle piccole e medie città d’arte con un progetto che punta al rilancio del Mic, Museo dell’illustrazione contemporanea dell’importo complessivo di 200mila euro. Ciò valorizzando il patrimonio artistico conservato e integrandolo con un sistema di soluzioni digitali e interattive e con strumenti di comunicazione accessibili e inclusivi, così da rendere la visita un’esperienza coinvolgente e personalizzabile.



«L’idea alla base del bando è quella di rilanciare l’attrattiva turistica delle località che hanno subito le penalizzazioni dovute all’emergenza sanitaria attraverso il patrimonio artistico presente sul territorio. Noi abbiamo deciso di puntare sul Mic» afferma il sindaco Enrico Piergallini. La giunta ha dunque aderito all’avviso pubblico per l’assegnazione del fondo, per l’anno 2021, a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici, dovuta all’epidemia da Covid-19, per progetti contenenti misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico emanato dal ministro dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per la Finanza locale. Il Comune di Grottammare rientra quindi tra le città individuate a beneficiare di tale fondo dato che possiede tutti i requisiti previsti dall’avviso e partecipa al bando attraverso la candidatura del progetto “T.il.t. Territorio illustrazione e turismo” elaborato dalla ditta Marchingegno Srl, incaricata dal Servizio cultura e politiche giovanili.

«E’ stato individuato il Mic – prosegue Piergallini - sia perché oggetto di una recente rilettura e riallestimento sia perché crediamo che il linguaggio dell’illustrazione possa essere un veicolo di comunicazione interessante e attrattivo soprattutto per le generazioni più giovani». Il progetto intende individuare una nuova mission per il Museo di piazza Kursaal, mettere al centro del proprio programma culturale e artistico l’illustrazione come linguaggio interpretativo della realtà, capace di offrire chiavi di lettura accessibili ed originali e di incentivare lo scambio di idee e riflessioni tra pubblici differenti. Così facendo, l’arte dell’illustrazione e il museo potranno trovare un riconoscimento condiviso come patrimonio artistico identificativo di Grottammare proponendosi tanto come attivatori di comunità quanto attrattori di flussi turistici diversi da quelli del turismo balneare stagionale. Azione propulsiva del rilancio del museo è rappresentata dall’organizzazione di una rassegna di illustrazione turistica che, attraverso il coinvolgimento diretto di artisti e illustratori di livello nazionale e internazionale, promuova iniziative ed eventi che siano opportunità di dialogo, divulgazione e di ampliamento degli sguardi sul territorio, in continuità con “Saluti da Grottammare”.



L’attuale allestimento vede l’utilizzo di un approccio museografico di tipo tradizionale, che non fa uso di strumenti tecnologici e di linguaggi digitali.

