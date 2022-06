Una ciclopedonale che taglia la città in due. Ecco il percorso tra le vie e le piazze del centro

ASCOLI - Passeggiando in bicicletta, come cantava anni fa Riccardo Cocciante, si potrà finalmente attraversare la città da un quartiere all’altro. E a fare da cerniera di collegamento tra Porta Romana e Porta Maggiore, attraversando piazze e stazioni per la ricarica di bici elettriche, ora c’è nero su bianco, con il progetto definitivo-esecutivo appena approvato dalla giunta comunale su indirizzo del sindaco Marco Fioravanti e proposta dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli.





È l’intervento denominato “MobilitAp” con una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro grazie al bando Iti 1 e un investimento complessivo che sale intorno a 1,6 milioni considerando anche i fondi previsti per sistemare le mura esterne di sestiere e dell’ex tirassegno. Nasce, dunque, il tracciato ciclabile definitivo che attraverserà ben 4 piazze e il piazzale della stazione ferroviaria con contestuale valorizzazione anche dell’ambiente circostante. A partire dall’intervento che riguarda la storica Porta Gemina, a Porta Romana, con ripavimentazione e una nuova illuminazione specifica. Si entra, quindi, nella fase operativa di questo nuovo e importante tassello della rete ciclabile cittadina su cui poi si andrà ad innestare, attraverso un altro progetto (inserito nell’ambito della proposta per il bando Pinqua) che prevede un percorso sempre per le bici da corso di Sotto a piazza San Tommaso per raccordarsi poi con l’hub in piazza Roma.



Il corposo intervento, messo a punto dal sindaco e dall’assessore Cardinelli insieme agli uffici tecnici comunali, prevede una serie di lavori che riguarderanno diverse zone della città, secondo quanto ora confermato dal progetto definitivo varato dalla giunta. Nello specifico, partendo da ovest e, quindi, da Porta Romana, è prevista la realizzazione di una nuova piazza all’interno delle mura del sestiere rossazzurro e dell’ex Tirassegno. Mura che, invece, saranno sistemate attraverso un altro finanziamento mirato. Altri lavori, sempre a Porta Romana, riguarderanno l’installazione di un hub per la sosta e la ricarica di biciclette e, soprattutto, una ripavimentazione di tutta l’area sotto Porta Gemina con una nuova illuminazione per valorizzare lo storico manufatto. Inoltre, nel percorso ciclabile reale e virtuale (visto che per una parte non sarà tracciato a terra) si arriverà all’ulteriore stazione con ricarica prevista, invece, in piazza Roma. Dove andrà a raccordarsi successivamente, come detto, l’ulteriore tratto ciclabile da realizzare tra corso di Sotto, piazza San Tommaso e, appunto, piazza Roma.



Poi si procederà con il rifacimento e la riqualificazione del tratto di pista ciclabile da corso Vittorio Emanuele fino a viale Marconi. Da lì, invece, è previsto il raccordo con l’ulteriore hub per le bici sul piazzale della stazione ferroviaria e con un nuovo tratto di ciclabile su viale Croce (previsto all’interno del marciapiede centrale). Tratto che si ricongiungerà con piazza Immacolata dove sarà ospitato un ulteriore hub con ricarica affiancato da aree di sosta e a disposizione del quartiere che verranno realizzate riqualificando le due parti più esterne del piazzale davanti alla chiesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA