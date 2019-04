Schianto frontale fra furgone e scooter Arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Grave incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale Valtesino, al confine tra i territori di Grottammare e Ripatransone. Intorno alle otto di questa mattina un autocarro e uno scooter sono andati a sbattere all’altezza dell’incrocio con via Cuba. La dinamica dell’incidente stradale è al vaglio degli agenti della polizia municipale di Grottammare che sono intervenuti sul posto insieme ad una pattuglia della guardia di finanza. Ad avere la peggio è stato lo scooterista in sella allo scooter per il quale è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza atterrata in uno spazio verde poco distante dal luogo dell’incidente.