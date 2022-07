GROTTAMMARE - Un turista campano di 49 anni è stato trovato morto in una camera di albergo a Grottammare. La scoperta è avvenuta ieri mattina e la morte è da attribuire a un malore letale, probabilmente un infarto.

Il quarantanovenne era arrivato nella perla dell’Adriatico per trascorrere una vacanza in Riviera. Purtroppo però il turista di 49 anne, originario della provincia di Napoli, ha purtroppo accusato un malore. Ma quando gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’ospedale Mazzoni, sono giunti sul posto a bordo di un’ambulanza, hanno tentato di mettere in atto le pratiche rianimatorie ma non c’era più nulla da fare. Il turista campano era i fatti deceduto. Avviate le pratiche per la riconsegna della salma ai familiari.