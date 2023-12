GROTTAMMARE Il Presepe vivente si conferma tra gli appuntamenti più sentiti del cartellone natalizio. Numerosi cittadini, anche dei comuni limitrofi, nella giornata di ieri hanno ammirato le 33 scene animate da circa 150 persone, ospitate anche quest’anno nel Parco ciclistico “Daniela Calise” su un percorso di 631 metri. La scelta del cambio di location, nata in via sperimentale lo scorso anno per rendere la manifestazione accessibile a tutti, rispetto al Paese alto «si è rivelata una scelta vincente che è andata oltre le migliori aspettative tanto che quest’anno abbiamo deciso di replicare» hanno ribadito gli organizzatori.

APPROFONDIMENTI

Le novità

Tra le novità una piccola cascata con fiume che termina su un laghetto, mentre la natività è posizionata all’uscita del percorso. A riguardo ha tenuto a sottolineare lo storico organizzatore Fabrizio Rosati: «Ogni anno cerco di portare delle novità rispetto alle edizioni precedenti, come le varie postazioni. Lo scorso anno abbiamo registrato circa 9mila presenze per un lavoro svolto quasi del tutto in economia». L’arrivo dei re magi è previsto il 6 gennaio come da tradizione. Quest’anno l’edizione è dedicata a Paolo Rosati, ideatore delle monete in rame. «Ringrazio l'associazione Presepe Vivente di Grottammare – ha detto il sindaco Alessandro Rocchi - in particolare il presidente Rosati. Grazie alla sua forza di volontà e perseveranza riesce a mettere in moto tutta la macchina organizzativa. L’edizione di quest’anno, tra l’altro, coincide con il primo presepe realizzato da San Francesco da Assisi». Presente anche il parroco don Federico Pompei. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’associazione Presepe Vivente, con il patrocinio del Comune. L’evento sarà riproposto il 1° e 6 gennaio; apertura alle 16.30, ultimo ingresso alle 18.30.