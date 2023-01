GROTTAMMARE Sicurezza stradale: dalla sostituzione e realizzazione di nuovi guardrail alle potature delle piante pericolanti, al via gli interventi a Grottammare. E’ stata infatti approvata la relazione tecnica, nella quale rientra anche il quadro economico, relativa agli interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade comunali mediante fornitura e posa in opera di barriere stradali, dell’importo complessivo di 16.177,20 euro.

La manutenzione



«I lavori sono stati affidati alle ditte – spiega Bruno Talamonti, consigliere delegato alla Manutenzione – e partiranno nei prossimi giorni. In particolare gli interventi riguardano quei tratti di strada in cui mancavano i guardrail oppure erano stati danneggiati». Nel dettaglio, dalla relazione tecnica redatta dagli uffici dell’Area Gestione del Patrimonio si evince che le aree interessate dagli interventi sono: Fosso delle Tavole, zona Teatro delle Energie; strada provinciale Cuprense, nei pressi dell’incrocio con via Mezzina; via Beata Lavinia Sernardi. E’ iniziata da qualche giorno, invece, l’opera di potature delle piante che necessitano di un intervento straordinario nei pressi dei parcheggi, strade e piazze. A portare avanti i lavori è la ditta Ecoservices per un importo di circa 25mila euro.

«Coadiuvati anche dalle nostre maestranze – prosegue Talamonti – stiamo intervenendo sulle piante pericolanti. L’opera è iniziata con la potatura di alcune piante lungo la strada Statale 16, nei pressi delle piazze come San Pio V, per poi proseguire sulle altre vie cittadine tra le quali via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ancora una volta, dunque, anche attraverso questo tipo di intervento si conferma l’attenzione che l’amministrazione comunale riserva nella sicurezza della città». Mentre la ditta che sta operando in Valtesino si appresta a chiudere gli ultimi metri del nuovo marciapiede sul lato nord, in via Sant’Agostino è terminato il rifacimento dell’asfalto in due porzioni della strada di accesso al vecchio incasato.



Le motivazioni