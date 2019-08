Malore in acqua: tentano di rianimarlo ma il turista 65enne muore in spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Tragedia in spiaggia a Porto d'Ascoli dove, questa mattina, un turista aquilano di 65 ani è morto in seguito ad un malore che lo ha colto mentre era in acqua. Tutto è accaduto all'altezza della concessione 84. L'uomo era in acqua quando il malore lo ha colto facendolo accasciare e, dunque, finire con il volto in mare. L'intervento del bagnino di salvataggio e dei bagnanti che si trovavano nei pressi del sessantacinquenne è stato immediato ma le condizioni dell'aquilano sono purtroppo subito sembrate compromesse. E' subito partita la chiamata al 118 la cui centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza del presidio Potes dell'ospedale con il medico a bordo. In spiaggia gli operatori sanitari hanno provato il tutto per tutto per salvare la vita all'uomo che però, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è morto.