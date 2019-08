Si sente male in acqua Turista gravissimo ricoverato a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Un turista abruzzese di 65 anni è stato colto da un malore in acqua menter stava facendo il bagno al largo davanti a uno stabilimento balneare di Porto d'Ascoli di San Benedetto del Tronto.Un bagnino del servizio di salvataggio lo ho notato in difficoltà e lo ha riportato a riva. Sul posto è giunta un'ambulanza dell'ospedale Madonna del Soccorso. Il medico a bordo riscontrando la gravità delle condizioni di salute ha chiesto l'intervento dell'elimabulanza che ha provveduto a trasportare il turista abruzzese all'ospedale di Torrette dove è giunto in condizioni gravissime.