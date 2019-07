«Cammino un po'» ma poi crolla nell'acqua: un turista in coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - «Cammino in acqua ancora un po’», ha detto alla moglie che invece tornava all’ombrellone sulla spiaggia di bagni Torrette.Subito dopo, ieri intorno alle 12, il turista lombardo di 75 anni è crollato in avanti, a causa di una probabile crisi cardiaca, ed è rimasto con il naso e la bocca sott’acqua. Questione di secondi ed è stato soccorso dal bagnino di salvataggio, che in spiaggia ha iniziato la rianimazione proseguita dal personale del 118. Il turista è ricoverato in coma all’ospedale di Pesaro. Intervenuta la guardia costiera.