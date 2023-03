GROTTAMMARE - Dissuasori anti-piccione arrivano in alcune piazze cittadine a Grottammare. Il sistema funziona ad ultrasuoni, non crea disturbo né all’uomo, né agli animali domestici. In particolare l’iniziativa riguarda le piazze Carducci, Peretti e Fazzini, da dove è partita da ieri mattina l’installazione.

L’investimento



L’investimento è costato al Comune 2.250 euro, spesa che va ad aggiungersi a quella di 500 euro resasi necessaria quale ulteriore contributo all’associazione L’Amico Fedele per gestire una situazione emergenziale in zona Montesecco, dove si è registrato l’aumento incontrollato di una colonia felina. «Dissuasori e nuove colonie feline sono azioni necessarie - sostiene l’assessore all’Ambiente e salute, Alessandra Biocca – La piaga dei piccioni riguarda tutte le città e non solo le amministrazioni pubbliche, ma investe anche i proprietari privati, che hanno il compito di tenere alla larga i volatili dai loro stabili e di non dare da mangiare ai gatti randagi, in quanto sono censiti e inseriti nella colonia felina di zona e quindi sono monitorati, oltre che per l’alimentazione, anche per la sterilizzazione».



L’obiettivo



Obiettivo igiene urbana nelle recenti iniziative del servizio Ambiente che ha predisposto l’installazione di dissuasori per allontanare colombi e piccioni dai luoghi più frequentati dai cittadini. Come noto, infatti, la presenza di questi uccelli nelle aree urbane è un problema igienico sanitario.