GROTTAMMARE - In vista della ripresa delle lezioni sono stati affidati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico in Corso Vittorio Emanuele II, a Cupra. A portare avanti l’intervento sarà la ditta Otrax, con sede a Grottammare, per un importo di 12.500 euro.

«Come ogni anno, in occasione della pausa estiva dell’attività didattica, si procede ad effettuare le operazioni di manutenzione dell’edificio scolastico e predisporre così gli ambienti ad ospitare gli alunni e studenti con l’inizio del nuovo anno scolastico – precisa il sindaco di Cupra, Alessio Piersimoni - Subito dopo il termine delle attività didattiche ci siamo confrontati con i fiduciari delle scuole per capire le segnalazioni e quindi gli interventi necessari da mettere in atto. Dopo vari sopralluoghi abbiamo così calendarizzato i lavori che saranno conclusi nei prossimi giorni. Intanto procede anche l’iter per i lavori più strutturali che interesseranno l’edificio; sono stati individuati i locali che ospiteranno la popolazione scolastica durante tutto questo periodo e stiamo procedendo con la compilazione delle relative pratiche».

Gli interventi



In particolare gli interventi che stanno interessando la struttura sono i seguenti: la manutenzione straordinaria sottopasso Ss16 tra via del Mercato e via Gorizia; la realizzazione in cartongesso di bagni infanzia a seguito di una rottura avvenuta prima della chiusura della scuola; una verifica finalizzata all’individuazione di fenomeni di “sfondellamento” dell’intradosso del soffitto mediante battitura manuale; la tinteggiatura delle pareti in alcune aule, tra le quali delle nuovi classi prime; il ripristino della grondaia e di alcune tegole e l’impermeabilizzazione del tetto. Oltre a piccole manutenzioni varie. Intanto a Grottammare è tutto pronto per accogliere bambine e bambini nella prima sezione Primavera del comune.

La giunta comunale nei giorni scorsi ha infatti approvato la modulistica necessaria per permettere alle famiglie di presentare le domande di iscrizione, aperte fino al 31 agosto. La sezione Primavera “Il mondo di Olaf” è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che concorre, insieme alle famiglie, alla formazione e alla crescita dei bambini, nella garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale e culturale, ed è stata allestita all’interno del plesso della scuola dell’Infanzia di via Battisti, in quanto parte dell’offerta educativa dell’Isc “G. Leopardi”.



I requisiti



Potranno essere iscritti bambini che compiono 24 mesi entro il 31 dicembre dell’anno corrente, ma l’inizio della frequenza avverrà solo al compimento dei 2 anni di età. Il servizio avrà inizio il 2 ottobre 2023. «Insieme al nido Pollicino e al progetto “Al vostro fianco” – spiega l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili - l’istituzione di questo nuovo servizio completa il quadro dell’offerta educativa rivolta ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni, su cui lavoriamo dallo scorso mandato».