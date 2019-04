Colpo di pistola nella sua abitazione Trovato morto un 27enne marchigiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un giovane di ventisette anni è stato trovato morto questa mattina all'interno della sua abitazione. Il giovane risulta morto a causa di un colpo di pistola. I carabinieri hanno subito avviato le indagini. La tragedia è avvenuta in mattinata all’interno di una abitazione del centro. All'arrivo dei soccorritori il corpo senza vita del ventisettenne è stato trovato sul letto nella sua camera.Al momento l’unica cosa certa è che il decesso è stato provocato da un colpo di arma da fuoco. La pistola è stata ritrovata all’interno della stanza.A dare l'allarme è stato un familiare del giovane che ha fatto la terribile scoperta. Sul posto i carabinieri e il personale del 118. Nel frattempo in queste ore i militari sono ora al lavoro per ricostruire i fatti e capire cosa sia effettivamente accaduto.