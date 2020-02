Allarme coronavirus, il ristorante cinese chiude 15 giorni: «Anche non vogliamo essere tranquilli»

GROTTAMMARE - Chiuso per “autocontrollo”. È la decisione presa dal ristorante Star, locale specializzato nelle cucine cinese e giapponese che si trova a Grottammare, a ridosso del lungomare. Domenica sera il ristorante ha comunicato che, dal giorno successivo, cioè da ieri, sarebbe rimasto chiuso per un paio di settimane in seguito alla psicosi coronavirus che ha evidentemente fatto calare drasticamente la sua clientela.

Nessuna polemica però, Angela, la direttrice del locale, ci accoglie con il sorriso sulle labbra e parla di una misura precauzionale. «È una decisione presa per il clima che ruota intorno al coronavirus – spiega – e non per la presenza del virus in sé. Le persone hanno paura, noi stessi vogliamo essere sicuri e tranquilli e per questo motivo abbiamo preso questa decisione». Questa prima chiusura durerà quindici giorni poi si vedrà.

