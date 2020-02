Allarme coronavirus: chiuse per tre giorni le scuole a Urbino. Aperta l'Università

URBINO - Allarme coronavirus, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha firmato un'ordinanza con si chiudono tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani, martedì 25 marzo e giovedì 27.

"Su disposizione del sindaco - sile legge nel sito internet del Comune - in via precauzionale, a Urbino saranno chiusi gli asili nido e tutte le scuole di ogni ordine e grado, da domani martedì 25 febbraio a giovedì 27 febbraio. Il tutto in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione Marche e del Governo nazionale". Per il momnento resta fuori dal provvedimento l'attività della locale Università.

