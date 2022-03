Il chitarrista di Vasco Rossi al Delle Energie con il suo tour: il concerto verrà aperto dagli allievi della Lizard

GROTTAMMARE - Questa sera il famoso musicista statunitense Stef Burns, noto al grande pubblico per essere il chitarrista della band che accompagna i concerti live del Capitano Vasco Rossi, si esibirà in concerto al Teatro delle Energie di Grottammare insieme all’altro celebre chitarrista Peppino D’Agostino.

Lo spettacolo musicale, organizzato dalla New Shady Events con l’accademia musicale Lizard, sedi del Piceno, Bono Caffè e con la collaborazione del comune di Grottammare, inizierà alle ore 21 e sarà un vero e proprio tributo alle chitarre, nel corso del quale la bravura ed il soul dei due artisti si fonderanno tra il suono della Gibson di Stef e la Godin di Peppino.

I due daranno vita ad un medley di brani rock più incisivi del passato, attingendo ai repertori di grandi artisti come ad esempio Jimi Hendrix, Van Halen, Alice Cooper e tanti altri. Il concerto verrà aperto dagli studenti della scuola di Musica della Lizard, sedi del Piceno, ai quali farà seguito l’esibizione della nota cover band di Vasco, Vizi e Virtù. I biglietti, del costo di 15 euro, sono disponibili sul circuito Viva Ticket, maggiori informazioni al numero 348/7189831. Per accedere al teatro sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e all’interno si dovrà indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo.

